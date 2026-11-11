Kanpur News: आईआईटी की प्रो. बुशरा अतीक को मिली अंतरराष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की फेलोशिप

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संस्थान के जैविक विज्ञान एवं जैव-अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत प्रो. बुशरा का शोध कैंसर की शुरुआती पहचान और उसके प्रभावी उपचार की संभावनाओं पर केंद्रित है। उन्होंने कैंसर की पहचान के लिए नए बायोमार्कर विकसित करने के साथ आधुनिक जांच तकनीकों, पहले से इस्तेमाल हो रही दवाओं के नए चिकित्सकीय उपयोग और मरीजों की जरूरत के अनुरूप सटीक उपचार पद्धतियों पर महत्वपूर्ण शोध किया है।उनके शोध से कैंसर के बेहतर इलाज की नई संभावनाएं विकसित हुई हैं। प्रो. बुशरा अतीक को वर्ष 2020 में चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वर्णजयंती फेलोशिप और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की टाटा इनोवेशन फेलोशिप भी मिल चुकी है।वह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत की फेलो भी हैं। ट्वास की फेलोशिप उनके वैज्ञानिक सफर में एक और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि है। आईआईटी कानपुर ने उनकी इस सफलता पर खुशी जताते हुए बधाई दी है।