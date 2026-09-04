Kanpur News: एचबीटीयू से लेदर एंड फैशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पसंद नहीं आई

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कानपुर। हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू) में बीटेक की प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब तक हुई दो चरणों की काउंसलिंग और एक स्पॉट काउंसलिंग के बाद बीटेक में 43 सीटें खाली रह गई है।छात्रों को लेदर एंड फैशन टेक्नोलॉजी पसंद नहीं आया है। यहां 21 सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अब एकेटीयू की स्पॉट काउंसलिंग का इंतजार कर रहा है। एचबीटीयू की सीटें बढ़ती हैं तो स्पॉट टू काउंसलिंग कराई जा सकती है। एचबीटीयू में पिछले साल के मुकाबले इस बार सीटें बढ़ गईं हैं। बीटेक में 43 सीटें खाली हैं। बीबीए, बायोटेक्नोलॉजी, बीफार्मा, लेट्रल एंट्री में करीब 278 के दाखिले होने हैं। डीन एकेडमिक्स प्रो. वंदना कौशिक ने कहा कि अगर एकेटीयू की स्पॉट काउंसलिंग के बाद एचबीटीयू से छात्र विड्रा करते हैं। खाली सीटों की संख्या बढ़ने पर एचबीटीयू एक बार फिर स्पॉट काउंसलिंग करवा सकता है।छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने उप्र आउटसोर्स सेवा निगम की शर्तें लागू करने का फैसला लिया है। इसकी स्वीकृति गुरुवार को कार्यपरिषद की बैठक में हुई।सेंटर फॉर एकेडमिक में कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कार्यपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। विभिन्न विभागों में आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य के रिक्त नियमित पदों को भरने के लिए संपन्न चयन समितियों की ओर से की गई संस्तुतियों को स्वीकृति दी गई। ग्रामीण व शहरी मलिन बस्तियों के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 7.56 करोड़ से स्मार्ट मेडिकल मोबाइल यूनिट के संचालन को हरी झंडी मिली।