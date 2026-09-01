कानपुर देहात में बारिश के दौरान मकान की दीवार ढही, सात माह की बच्ची की मौत; चार घायल

चार लोग घायल

हादसे में मकान मालिक भिक्खूलाल, उनकी पत्नी सोमवती (75), शगुन पुत्री रामबाबू (17) और शिखा पत्नी शिवांश (30) घायल हुई हैं। सभी का सीएचसी शिवली में उपचार चल रहा है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अमरेंद्र बहादुर सिंह और हल्का प्रभारी उपनिरीक्षक आनंद कुमार पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे की जानकारी जुटाई। थानाध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है।