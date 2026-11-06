Kanpur News: अस्पताल के दरवाजे बंद, डॉक्टर ने गेट पर खोल दी ओपीडी

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केंद्र पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक मरीजों को निशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। अस्पताल के विधिवत शुरू होने तक इसका संचालन जारी रहेगा। डॉ. मिश्रा ने बताया कि अस्पताल पूरी तरह तैयार है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं होने से क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए उन्होंने जनहित में यह पहल की है।तबादले से आहत होकर लिया वीआरएसडॉ. मिश्रा ने बताया कि दो महीने पहले वीआरएस के लिए आवेदन किया था, जिसमें एक नवंबर की तारीख दी थी। अब वीआरएस प्रभावी हो गया है। वह बलरामपुर जिला मेमोरियल अस्पताल में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात थे। इससे पहले उर्सला में ब्लड बैंक प्रभारी रहे। उनका आरोप है कि नियमों के विरुद्ध उन्हें बलरामपुर भेज दिया गया। कई बार पत्र लिखने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई और तबादला भी नहीं हुआ। इससे आहत होकर वीआरएस लेना पड़ा। अब शहर में रहकर समाजसेवा करेंगे।