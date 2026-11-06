Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Hospital doors closed; doctor sets up OPD at the gate

Kanpur News: अस्पताल के दरवाजे बंद, डॉक्टर ने गेट पर खोल दी ओपीडी

Fri, 06 Nov 2026 02:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
Hospital doors closed; doctor sets up OPD at the gate
कानपुर। स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित होने के एक साल बाद भी दक्षिण सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं हो सकीं। इससे क्षेत्रीय लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए वीआरएस ले चुके डॉक्टर डॉ. शशिकांत मिश्रा ने बृहस्पतिवार से अस्पताल के गेट पर निशुल्क ओपीडी शुरू कर दी। उन्होंने पूजा-अर्चना के साथ नर सेवा नारायण सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी रखीं और अगरबत्ती जलाकर पूजा की।
विज्ञापन

केंद्र पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक मरीजों को निशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। अस्पताल के विधिवत शुरू होने तक इसका संचालन जारी रहेगा। डॉ. मिश्रा ने बताया कि अस्पताल पूरी तरह तैयार है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं होने से क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए उन्होंने जनहित में यह पहल की है।
विज्ञापन

तबादले से आहत होकर लिया वीआरएस
डॉ. मिश्रा ने बताया कि दो महीने पहले वीआरएस के लिए आवेदन किया था, जिसमें एक नवंबर की तारीख दी थी। अब वीआरएस प्रभावी हो गया है। वह बलरामपुर जिला मेमोरियल अस्पताल में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात थे। इससे पहले उर्सला में ब्लड बैंक प्रभारी रहे। उनका आरोप है कि नियमों के विरुद्ध उन्हें बलरामपुर भेज दिया गया। कई बार पत्र लिखने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई और तबादला भी नहीं हुआ। इससे आहत होकर वीआरएस लेना पड़ा। अब शहर में रहकर समाजसेवा करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed