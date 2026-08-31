औरैया में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, एक चालक गंभीर

हादसे के बाद दूसरी बाइक का चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के कौरु मोहम्मदपुर निवासी आनंद पहलवान (46) पुत्र देवीदीन रविवार को अपनी ग्लैमर बाइक से क्योटरा दंगल देखकर घर लौट रहे थे। शाम करीब 7:30 बजे वह भाऊपुर में गोपक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बिना नंबर की बुलेट बाइक ने उनकी बाइक में सामने से टक्कर मार दी।

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