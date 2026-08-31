Auraiya News: सिटी में आज

विज्ञापन





धर्म-कर्म: शहर के दिबियापुर रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में यज्ञ सुबह 10 बजे से।



मोहल्ला सत्तेश्वर में मंदिर पर भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से।



मिशन शक्ति: फफूंद रेलवे स्टेशन पर मिशन शक्ति के तहत जागरूकता कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।



मेला : सदर ब्लॉक के गांव क्योटरा में मेले का आयोजन दोपहर 3 बजे से।



-- -

मोबाइल नंबर : 9528031731

शिविर: सदर ब्लॉक सभागार में दिव्यांग शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।