Auraiya News: आरोग्य मेला में नहीं पहुंचे एलटी, बिना जांच के लौटे मरीज

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रविवार को आयोजित आरोग्य मेले में सेंगनपुर और उसके आसपास के करीब आधा दर्जन गांव व मजरों से बड़ी संख्या में बुजुर्ग, बच्चे व महिलाएं विभिन्न बीमारियों के उपचार व जांच के लिए पहुंचे। उनका डॉ. संजू, फार्मासिस्ट आदर्श कटियार, वार्ड ब्वॉय दिनेश व हेल्थ सुपरवाइजर सरस्वती ने दवा देकर बीमारी से बचाव को परामर्श दिया। इस दौरान करीब 48 मरीजों को विभिन्न जांच कराने को कहा गया।ऐसे में एलटी के न होने से इन मरीजों को बिना जांच के ही लौटना पड़ा। डॉ. संजू ने बताया कि मौसम में बदलाव के चलते खांसी, जुकाम बुखार के मरीजों की संख्या अधिक रही। अधीक्षक डॉ. सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि एलटी के मेला में न आने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसकी जानकारी सीएमओ को भी दी गई है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।