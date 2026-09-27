कानपुर में ईशान नदी का तांडव: 15 साल बाद दधिका गांव तक पहुंचा पानी, कई एकड़ फसलें पानी में डूबीं, सहमे किसान

कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते ईसन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल गया और दधिका गांव तक पहुंच गया। गांव के आसपास के खेत पानी में जलमग्न हो गए हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।

विज्ञापन







विज्ञापन





ग्रामीणों के अनुसार गांव के बुजुर्गों ने बताया कि करीब 15 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है, जब ईशान नदी का पानी दधिका गांव तक पहुंचा है। करीब 15 वर्ष पहले भी लगातार तेज बारिश के दौरान नदी का पानी गांव तक पहुंचा था। इसके बाद अब एक बार फिर नदी का पानी गांव की ओर पहुंचने से ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के बुजुर्गों ने बताया कि करीब 15 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है, जब ईशान नदी का पानी दधिका गांव तक पहुंचा है। करीब 15 वर्ष पहले भी लगातार तेज बारिश के दौरान नदी का पानी गांव तक पहुंचा था। इसके बाद अब एक बार फिर नदी का पानी गांव की ओर पहुंचने से ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है।

विज्ञापन