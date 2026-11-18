हरदोई: बिलग्राम में विजिलेंस की कार्रवाई, वरिष्ठ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 18 Nov 2026 05:21 PM IST
सार
Hardoi News: नगर पालिका परिषद बिलग्राम में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निकाय के वरिष्ठ लिपिक रुपेश खन्ना और चतुर्थ श्रेणी कर्मी राजकुमार को एक ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया।
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विस्तार
हरदोई जिले में नगर पालिका परिषद बिलग्राम में विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने निकाय के वरिष्ठ लिपिक रुपेश खन्ना और चतुर्थ श्रेणी कर्मी राजकुमार को एक ठेकेदार से रिश्वत लेते समय रंगे हाथों पकड़ लिया है। बताया गया कि निकाय में आपूर्ति की गई सामग्री के भुगतान के एवज में ठेकेदार से रिश्वत से मांगी गई थी। टीम दोनों कर्मियों को अपने साथ ले गई है।
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