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हरदोई: एनसीसी कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की छह गाड़ियों ने पाया काबू, लाखों के नुकसान की आशंका

Thu, 05 Nov 2026 11:27 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 05 Nov 2026 11:27 AM IST
सार

Hardoi News: बिलग्राम रोड पर जल जीवन मिशन का काम करा रही एनसीसी कंपनी के गोदाम में बृहस्पतिवार तड़के अचानक भीषण आग लग गई। प्लास्टिक पाइप और अन्य निर्माण सामग्री होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

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Hardoi Massive fire breaks out at an NCC company warehouse six fire tenders bring the blaze under control
Hardoi Fire Accident - फोटो : amar ujala

विस्तार
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हरदोई जिले में जल जीवन मिशन में भूमिगत पाइपलाइन बिछवाने और हर घर नल से जल योजना का काम करा रही फर्म की गोदाम में बृहस्पतिवार तड़के आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के छह वाहनों को लगाना पड़ा, तब आग पर काबू पाया जा सका। शहर कोतवाली क्षेत्र में बिलग्राम रोड पर जल जीवन मिशन का काम कर रही एनसीसी कंपनी का गोदाम है।

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गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। जब तक वहां रह रहे कर्मचारी कुछ समझ पाते कि आग ने भीषण रूप ले लिया। आग के तेजी से फैलने से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी महेश प्रताप के मुताबिक, आग से गोदाम में प्लास्टिक पाइप आदि सामग्री जली है। आकलन के बाद ही आग से नुकसान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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