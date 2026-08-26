हरदोई हादसा: खेत पर बनी झोपड़ी ढही, मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला की मौत, सुबह बेटे के पहुंचने पर हुई जानकारी

हरदोई जिले में सांडी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव में खेत पर बनी झोपड़ी में सो रही वृद्धा की झोपड़ी के नीचे दबकर मौत हो गई। हादसे की जानकारी सुबह खेत पहुंचे बेटे के पहुचे पर हुई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। नसीरपुर गांव निवासी शांति देवी (60) पत्नी स्व. राजकुमार खेत पर बनी झोपड़ी में रहकर खेत में फसल की देखभाल करती थी।

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मृतका के पुत्र बताया कि मंगलवार देर रात खाना खाने के बाद उनकी मां झोपड़ी में चारपाई डालकर सो गईं। रात में अचानक झोपड़ी उनके ऊपर गिर गई, जिससे वह मलबे के नीचे दब गईं। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। बुधवार सुबह जब वह खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी गिरी हुई थी। मां मलबे के नीचे दब गई थीं।