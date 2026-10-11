हरदोई: साधुवेश धारी अधेड़ की नृशंस हत्या, तबल और ईंट से चेहरा कूचकर मारा, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

हरदोई जिले के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब अतरौली-कोथावा मार्ग पर स्थित दुकानों के बरामदे में एक साधुवेश धारी अधेड़ की धारदार हथियार और ईंटों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारे ने इतनी बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया कि मृतक का चेहरा पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गया।

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स्थानीय ग्रामीणों ने आरोपी को वारदात अंजाम देते देख लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिससे आरोपी को मौके से ही हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के अनुसार, रविवार भोर में बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के पाही गांव का रहने वाला एक युवक अतरौली-कोथावा मार्ग पर पहुंचा। वहां दुकानों के बाहर बरामदे में साधु के वेश में एक अधेड़ पर उसने अचानक तबल से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।