हमीरपुर: ‘नाला तेज है बेटा...मत जाओ’ कहकर रोका था, तीन दिन बाद पिता ने देखा बेटी का शव, पढ़ें पूरा मामला

हमीरपुर जिले के सरीला क्षेत्र में नाला बहुत तेज है बेटा, मत जाओ... बटी को घर से निकलते समय रोकने वाले पिता साधुराम यादव को क्या पता था कि यही शब्द उन्हें जिंदगी भर सालते रहेंगे। बहनों के लिए पड़ोरा लेने गई प्रांशी (15) रविवार शाम नाले के तेज बहाव में बह गई। इसके बाद पिता ने तीन दिन तक बेटी की तलाश में न दिन देखा न रात। कानों से कम सुनाई देने के बावजूद कभी पुलिस की नाव में बैठकर नाले में खोजते, तो कभी खेतों और झाड़ियों में पैदल भटकते रहे।

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ठीक से खाना-पीना भी नहीं हुआ। मंगलवार दोपहर करीब 12:45 बजे आखिर उनकी नजर घटना स्थल से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर दूसरे चेकडैम के पास झाड़ियों में फंसे शव पर पड़ी। पिता ने बेटी को पहचान लिया। पुलिस टीम ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुरैनी निवासी साधुराम यादव की छह बेटियां और एक बेटा है। प्रांसी सबसे छोटी थी।