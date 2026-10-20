हमीरपुर: पंडाल खोलते समय हादसा, एचटी लाइन की चपेट में आकर युवक की मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू

हमीरपुर जिले में गृह प्रवेश कार्यक्रम के बाद पंडाल का पाइप निकालते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

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जरिया थाना क्षेत्र के इटैलिया बाजा गांव निवासी नरसिंह राजपूत ने बताया कि सोमवार को गांव निवासी प्रदीप द्विवेदी के कस्बे के उरई रोड स्थित भवन में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। इसमें उनके छोटे भाई अरिमर्दन राजपूत (36) भी शामिल होने गए थे। मंगलवार सुबह कार्यक्रम के बाद पंडाल का पाइप निकाला जा रहा था।