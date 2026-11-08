Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Hallet Hospital on alert for Diwali; 20-bed special burn unit ready

Kanpur News: दिवाली पर हैलट अस्पताल अलर्ट, 20 बेड की विशेष बर्न यूनिट तैयार

Sun, 08 Nov 2026 01:52 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Hallet Hospital on alert for Diwali; 20-bed special burn unit ready
कानपुर। दिवाली और भैयादूज के दौरान किसी भी अप्रिय घटना या अग्निकांड से निपटने के लिए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलट अस्पताल में विशेष चिकित्सा तैयारियां की गई हैं। जलने से पीड़ित मरीजों को तत्काल और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल परिसर में 20 बेड की विशेष बर्न यूनिट तैयार की गई है। इसके साथ ही प्लास्टिक सर्जन और जनरल सर्जन समेत प्रमुख क्लीनिकल विभागों की विशेष टीमें बैकअप के रूप में तैनात रहेंगी।
विज्ञापन


इमरजेंसी भवन में नया ऑपरेशन थिएटर (ओटी) भी शुरू किया गया है जहां ट्रॉमा और बर्न के मरीजों की सर्जरी की जा सकेगी। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि बर्न यूनिट के साथ नई ओटी की भी शुरुआत की गई है। मरीजों के उपचार के लिए अतिरिक्त दवाओं और कोलेजन ड्रेसिंग की व्यवस्था की गई है। वॉर्ड नंबर दो के पीछे गैलरी में अतिरिक्त बेड भी लगाए गए हैं। चिकित्सा व्यवस्था सुचारु रखने के लिए डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां आगामी आदेश तक निरस्त कर दी गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed