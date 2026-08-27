कानपुर सेंट्रल जीआरपी ने बरामद किए 611 मोबाइल, रक्षाबंधन पर यात्रियों को लौटाए
Kanpur News: रक्षाबंधन से पहले गुम हुए मोबाइल फोन वापस पाकर यात्रियों के चेहरे खिल उठे। कानपुर सेंट्रल जीआरपी ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत सर्विलांस की मदद से अलग-अलग कंपनियों के 611 मोबाइल फोन बरामद किए।
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गुरुवार को बरामद मोबाइल उनके स्वामियों को सौंपे गए। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत 2.50 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। जीआरपी के अनुसार ट्रेन और स्टेशन पर यात्रा के दौरान यात्रियों के मोबाइल फोन गुम हो गए थे। शिकायतों के आधार पर पुलिस टीम ने सर्विलांस के जरिए मोबाइल फोन की लोकेशन और तकनीकी जानकारी जुटाई। इसके बाद अलग-अलग स्थानों से मोबाइल बरामद किए गए।
गुरुवार को बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे गए। लंबे समय बाद मोबाइल वापस मिलने पर यात्रियों ने जीआरपी की कार्रवाई की सराहना की। जीआरपी थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज प्रशांत कुमार ने यात्रियों को उनके मोबाइल फोन सौंपे। उन्होंने बताया कि मोबाइल बरामद करने में अहम भूमिका निभाने वाली जीआरपी टीम को 10 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की गई है।