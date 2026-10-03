फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Former BJP public representatives and office-bearers paid tribute.

Kanpur News: भाजपा के पूर्व जनप्रतिनिधियों, पूर्व पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि

Sat, 03 Oct 2026 02:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
Former BJP public representatives and office-bearers paid tribute.
कानपुर। गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुक्रवार को भाजपा के पूर्व जनप्रतिनिधियों, पूर्व पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। रतनलाल नगर विकास समिति की ओर से शास्त्रीचौक पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने गांधी के सत्य, अहिंसा तथा शास्त्री के जय जवान, जय किसान के संदेश को जीवन में उतारने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व महापौर व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रवींद्र पाटनी, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, पूर्व जिलाध्यक्ष दीपू पांडेय, दिनेश राय, डॉ. वीना आर्य, विनोद शुक्ला, पूर्व पार्षद देवेंद्र सब्बरवाल, मदन पांडेय, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सूर्यपाल यादव, पूर्व जिला मंत्री अनुपम मिश्रा, प्रमोद त्रिपाठी, प्रबोध मिश्रा, अशोक मिश्रा, अचल गुप्ता, अरुण पाल, रामलखन रावत, लज्जाराम यादव आदि शामिल रहे। (ब्यूरो)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed