चित्रकूट में बाढ़ का खतरा बरकरार, बारिश से बढ़ा मंदाकिनी का जलस्तर; निचले इलाकों में बढ़ी सतर्कता

यूपी-एमपी में प्रशासन अलर्ट

मंदाकिनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी प्रशासन सतर्क है। दोनों राज्यों से जुड़े तटवर्ती इलाकों में जलस्तर और हालात पर नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत और बचाव दल तैयार रखे गए हैं।