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Kanpur News: महिला हेड कांस्टेबल को फोन पर हत्या की धमकी

Sat, 03 Oct 2026 02:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:18 AM IST
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Female head constable receives death threat over the phone.
कानपुर। एसीपी कार्यालय कोतवाली में तैनात महिला हेड कांस्टेबल बबली को फोन कर गालीगलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मोबाइल नंबर की जांच शुरू कर दी है। न्यू पुलिस कॉलोनी, कैंट निवासी हेड कांस्टेबल बबली के मुताबिक 28 सितंबर की शाम करीब 6:51 बजे उनके मोबाइल पर फोन आया। आरोप है कि महेंद्र सिंह के नंबर से रीटा नाम की महिला ने फोन कर गाली-गलौज की। महिला ने जान से मारने की धमकी दी।बबली ने तहरीर में कहा है कि उन्हें या उनके पति को कोई नुकसान होता है तो इसके लिए महेंद्र सिंह और उसके नंबर से बात करने वाली रीटा जिम्मेदार होगी। कोतवाली इंस्पेक्टर अरुण कुमार द्विवेदी ने बताया कि जांच की जा रही है। (संवाद)
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