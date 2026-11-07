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मौत की आतिशबाजी: दीवाली से पहले घर में हुआ धमाका, महिला के हो गए चार टुकड़े, फ्रिज भी फटा; मंजर देख सहमे लोग

Sat, 07 Nov 2026 06:42 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 07 Nov 2026 06:42 PM IST
सार

Fatehpur News: अवैध आतिशबाजी निर्माण में विस्फोट से महिला के चार टुकड़े हो गए। कमर से ऊपर का हिस्सा छत, बाकी पड़ोसी के खंडर व हाथ का पंजा घर से बाहर मिला।

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Fatehpur: Explosion at illegal firecracker manufacturing site leaves woman’s body dismembered into four parts
फतेहपुर में अवैध आतिशबाजी निर्माण के दौरान हुआ विस्फोट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दीवाली से ठीक एक दिन पहले अवैध आतिशबाजी निर्माण के दौरान विस्फोट हो गया। घर की छत पर आतिशबाजी निर्माण कर रही महिला के चार टुकड़े हो गए। धमाके में करीब ढाई से तीन फीट का होल दूसरी व पहली मंजिल की छत फट गई। अनुमान लगाया गया कि नीचे कमरे में फ्रिज के चीथड़े उड़े मिले। फ्रिज के अंदर रखी आतिशबाजी में धमाके के बाद घटना हुई है। मौके पर बारुद की दुर्गंध और आतिशबाजी के अवशेष मिले हैं। 
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थाना क्षेत्र कस्बा के वार्ड नंबर दो इंद्रानगर निवासी मोहम्मद रफी अहमद आतिशबाजी विक्रेता हैं। उनके एक भाई लाइसेंस के तहत आतिशबाजी का निर्माण व विक्रय करते हैं। लाइसेंस का छह माह से नवीनीकरण नहीं है। उनकी पत्नी नसरीन (48) दूसरी मंजिल की छत पर आतिशबाजी का निर्माण कर रहीं थी। करीब दोपहर 3:15 बजे  विस्फोट हुआ। घर के नीचे कमरे में मौजूद बेटियां रहनुमा, निशा, अक्सदा छत पर पहुंची। धुआं का गुबार छाया था।
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रहनुमा ने बताया कि विस्फोट में पहली मंजिल से दूसरी तक बड़ा होल हो गया। फ्रिज भी फटा है। मां के कमरे से ऊपर का हिस्सा  छत व नीचे का हिस्सा पड़ोसी के खंडहर में मिला। हाथ की कलाई से पंजा हवा में उड़कर घर के बाहर गिरा। पैर भी अलग खंडहर में मिला।

विस्फोट से आसपास 200 मीटर तक लोगों के घरों में दरार आ गई। पानी टंकी, पानी ड्रम के टुकड़े हो गए। एएसपी जीपी राय, एसडीएम सीओ पहुंचे। एएसपी ने बताया कि घटनास्थल को सील कर जांच की जा रही है। आतिशबाजी से धमाका होना प्रतीत हो रहा है। विस्फोट कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है।
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