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Fatehpur News: झुका बिजली का पोल दे रहा हादसे को दावत, दो दिन बाद जुटेगी भीड़

Sun, 08 Nov 2026 07:12 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 07:12 PM IST
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Leaning electricity pole invites disaster; a crowd is expected to gather in two days.
फोटो-09-फतेहपुर: जाफरगंज कस्बे के बड़े तालाब के पास झुका बिजली का पोल। संवाद
जाफरगंज। श्रीकृष्ण मेले में अब महज दो दिन शेष हैं। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है लेकिन आयोजन स्थल के पास छह माह से झुका बिजली का खंभा खतरा बना हुआ है। शिकायत के बावजूद विद्युत निगम ने अब तक इसे ठीक नहीं कराया है।
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मेले में सवारियां इसी मार्ग से निकलती हैं। पास के तालाब में भगवान श्रीकृष्ण के कालिया नाग का नाथने की लीला का मंचन भी होता है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में झुका पोल कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। पूर्व प्रधान अमरनाथ सोनकर ने बताया कि बिजली निगम को कई बार सूचना दी गई लेकिन पोल ठीक नहीं कराया गया।

फोटो-09-फतेहपुर: जाफरगंज कस्बे के बड़े तालाब के पास झुका बिजली का पोल। संवाद

फोटो-09-फतेहपुर: जाफरगंज कस्बे के बड़े तालाब के पास झुका बिजली का पोल। संवाद

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