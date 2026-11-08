Fatehpur News: दिवाली पर बाजारों में बरसी लक्ष्मी, 100 करोड़ का कारोबार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मिठाई और उपहार की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ लगी रही। कारोबारियों ने जिले में करीब 100 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान जताया है। वहीं, बिंदकी में पटाखों का करीब 50 लाख रुपये का कारोबार हुआ।शहर के चौक, पटेल नगर, आबूनगर और बाकरगंज के अलावा बिंदकी, खागा और बहुआ के बाजारों में दिनभर चहल-पहल बनी रही। इलेक्ट्रिक और सजावटी सामान की दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली। दुकानदारों के मुताबिक, इस बार पिछले साल की तुलना में सजावटी सामान की बिक्री बेहतर रही। बाजार में 50 से 700 रुपये तक की झालरों की खूब बिक्री हुई।खील-खिलौने और बताशों की भी रही मांगदिवाली पूजन के लिए खील, बताशे, खिलौने और अन्य पूजन सामग्री की दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं के साथ घरों को सजाने के लिए जरूरी सामान खरीदा। मिट्टी के दीयों और मोमबत्तियों की दुकानों पर भी देर शाम तक ग्राहकों की आवाजाही बनी रही।मिठाई और गिफ्ट पैक की खूब हुई बिक्रीमिठाई की दुकानों पर सुबह से देर रात तक ग्राहकों का तांता लगा रहा। लोगों ने रिश्तेदारों और परिचितों को देने के लिए मिठाइयों के साथ ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट पैक खरीदे। बाजार में 200 से दो हजार रुपये किलो तक की मिठाइयां उपलब्ध रहीं। कारोबारियों के अनुसार, मिठाई और उपहार सामग्री के कारोबार में भी तेजी रही। इस क्षेत्र में करीब 20 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है।दिवाली पर जिले में करीब 100 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। सजावटी सामान, पूजा सामग्री, मिठाई, इलेक्ट्रिक झालरों और उपहार सामग्री की सबसे अधिक बिक्री हुई। इसके साथ ही वाहनों और जमीन की भी बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई। त्योहार के दिन देर शाम तक बाजारों में ग्राहकों की चहल-पहल और खरीदारी का सिलसिला जारी रहा।- मनोज साहू, जिलाध्यक्ष, उत्तम व्यापार मंडल।