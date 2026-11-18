फतेहपुर जिले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छेउका गांव निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव बुधवार सुबह आनंदेश्वर मंदिर के समीप कब्रिस्तान परिसर में नीम के पेड़ की डाल से लुंगी के सहारे लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छेउका गांव निवासी वासुदेव गुप्ता का शव घर से करीब 300 मीटर दूर कब्रिस्तान परिसर में मिला।

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ग्रामीणों के मुताबिक, उन्हें सुबह करीब साढ़े पांच बजे घर के पास देखा गया था। इसके करीब डेढ़ घंटे बाद उनका शव पेड़ से लटका मिला। पेड़ की दूसरी डाल पर उनका लाल रंग का धारीदार गमछा भी लटक रहा था। वहीं, करीब पांच मीटर दूर पीपल के पेड़ के तने से टिकाकर उनकी साइकिल खड़ी मिली।