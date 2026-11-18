फतेहपुर: नीम के पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव, दो दिन पहले पत्नी से हुआ था विवाद, जांच में जुटी पुलिस
Fatehpur News: हुसैनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत छेउका गांव में एक बुजुर्ग का शव बुधवार सुबह कब्रिस्तान के पास नीम के पेड़ से लुंगी के सहारे लटका मिला। दो दिन पहले पत्नी से हुए विवाद के बाद से वह घर पर अकेले थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी।
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फतेहपुर जिले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छेउका गांव निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव बुधवार सुबह आनंदेश्वर मंदिर के समीप कब्रिस्तान परिसर में नीम के पेड़ की डाल से लुंगी के सहारे लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छेउका गांव निवासी वासुदेव गुप्ता का शव घर से करीब 300 मीटर दूर कब्रिस्तान परिसर में मिला।
ग्रामीणों के मुताबिक, उन्हें सुबह करीब साढ़े पांच बजे घर के पास देखा गया था। इसके करीब डेढ़ घंटे बाद उनका शव पेड़ से लटका मिला। पेड़ की दूसरी डाल पर उनका लाल रंग का धारीदार गमछा भी लटक रहा था। वहीं, करीब पांच मीटर दूर पीपल के पेड़ के तने से टिकाकर उनकी साइकिल खड़ी मिली।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
बताया गया कि दो दिन पहले पत्नी शांति से विवाद के बाद वह मायके टेनी गांव चली गई थी। बेटा कुलदीप भी बहन के गांव बिंदकी गया हुआ था। घटना की जानकारी पर परिजन मौके पर पहुंचे और पीआरवी को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक तारकेश्वर राय ने बताया कि घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है।