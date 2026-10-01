फतेहपुर धमाका: विस्फोट का राज अब भी अनसुलझा, कार्बाइड से बनी गैस पर टिकी जांच, एसपी की अपील- अफवाह न फैलाएं

फतेहपुर जिले में कानपुर-प्रयागराज हाईवे से करीब 100 मीटर दूर फल कारोबारी के घर 28 सितंबर को हुए भीषण विस्फोट की जांच में तीन दिन बाद भी टीमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी हैं। हालांकि टीम की जांच अब कार्बाइड से बनी गैस पर टिकी है।

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मलवां थाने के कस्बा बनियन मोहल्ला निवासी फल कारोबारी सुरेश गुप्ता उर्फ धुन्नर के घर सोमवार शाम हुए विस्फोट में दूसरी मंजिल की छत ढह गई थी। हादसे में सुरेश गुप्ता के पुत्र कुणाल (18), भतीजा आलोक गुप्ता (25), भतीजे अर्पित (15), वेद (8) पुत्र स्व. रोहित और परिवार के ही गुड्डन का पुत्र यश उर्फ टुकटुक (6) की मौत हो गई थी।