फतेहपुर धमाका: फल विक्रेता कइयों से खरीदता था आतिशबाजी, सप्लायरों की तलाश तेज, सुरेश गुप्ता ने खारिज किया आरोप

फतेहपुर जिले में मलवां कस्बे के फल विक्रेता सुरेश गुप्ता के कई लोगों से आतिशबाजी खरीदने की चर्चा सामने आई है। पुलिस अब आतिशबाजी की आपूर्ति करने वाले सप्लायरों की भी तलाश कर रही है। हालांकि, सुरेश गुप्ता ने घर में आतिशबाजी डंप किए जाने के आरोप को खारिज किया है। उनका कहना है कि वह इन दिनों सिर्फ फलों का काम कर रहे थे और घर में आतिशबाजी नहीं डंप की थी।

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हादसे की वजह उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति ठीक न होना बताया।मामले में मलवां थाने के ही रामपुर पचभीटा गांव के एक युवक का नाम सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार युवक टाइल्स लगाने का काम करता है। उसके दिवंगत पिता पटाखा निर्माता थे। युवक अब शादियों में आतिशबाजी की बुकिंग का काम भी करता है। कस्बे के लोगों के अनुसार फल विक्रेता हर साल दीपावली के लिए पहले से आतिशबाजी खरीदकर रखता था।