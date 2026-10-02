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फर्रुखाबाद: युवक और किशोरी ने खाया जहर, बाग में अचेत पड़े मिले दोनों, लोहिया अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर

Fri, 02 Oct 2026 10:09 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 02 Oct 2026 10:09 AM IST
सार

Farrukhabad News: शमशाबाद थाना क्षेत्र स्थित सुल्तानपुर गांव में एक 20 वर्षीय युवक और 15 वर्षीय किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। दोनों गांव के पास एक बाग में अचेत अवस्था में पड़े मिले। स्थानीय युवकों की सूचना पर परिजन दोनों को आनन-फानन में लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

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Farrukhabad young man and teenage girl consumed poison both were found unconscious in an orchard
जहर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव के ही एक युवक और अपनी ननिहाल में रह रही 15 वर्षीय अनाथ किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर का सेवन कर लिया। दोनों गांव के पास स्थित एक आम के बाग में अचेत अवस्था में पड़े मिले।

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राहगीरों की सूचना पर पहुंचे परिजन आनन-फानन में दोनों को डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों का कहना है की कि किशोरी के माता-पिता के निधन के बाद वह अपनी ननिहाल में नाना के पास रहती थी। उसके मामा ने शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया था। 11 अक्टूबर को अलीगंज क्षेत्र के गांव में शादी होनी थी।

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