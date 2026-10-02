फर्रुखाबाद: युवक और किशोरी ने खाया जहर, बाग में अचेत पड़े मिले दोनों, लोहिया अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर

फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव के ही एक युवक और अपनी ननिहाल में रह रही 15 वर्षीय अनाथ किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर का सेवन कर लिया। दोनों गांव के पास स्थित एक आम के बाग में अचेत अवस्था में पड़े मिले।

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राहगीरों की सूचना पर पहुंचे परिजन आनन-फानन में दोनों को डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों का कहना है की कि किशोरी के माता-पिता के निधन के बाद वह अपनी ननिहाल में नाना के पास रहती थी। उसके मामा ने शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया था। 11 अक्टूबर को अलीगंज क्षेत्र के गांव में शादी होनी थी।