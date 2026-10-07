फर्रुखाबाद: न्यायालय कर्मी की मौत के मामले में थानाध्यक्ष हटे, दरोगा निलंबित

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राजेपुर क्षेत्र के गांव सलेमपुर निवासी न्यायालय कर्मी अमित मिश्र की मौत के मामले में परिजनों ने मंगलवार को पुलिस लाइन में हंगामा कर राजेपुर थानाध्यक्ष व दरोगा के खिलाफ आरोपियों से मिलीभगत के आरोप लगा। आरोपियों सहित दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रात 12.30 बजे तक कलक्ट्रेट गेट के सामने धरना देकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले में एसपी ने राजेपुर थानाध्यक्ष को हटाने के साथ दरोगा आशुतोष यादव को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय कर्मी की ओर से 27 सितंबर को हुई घटना की तहरीर पर मौत के बाद प्राथमिकी भी दर्ज कर ली।