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फर्रुखाबाद: न्यायालय कर्मी की मौत के मामले में थानाध्यक्ष हटे, दरोगा निलंबित

Wed, 07 Oct 2026 05:28 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 07 Oct 2026 05:28 PM IST
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Farrukhabad: SHO removed, Sub-Inspector suspended following court employee's death
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
राजेपुर क्षेत्र के गांव सलेमपुर निवासी न्यायालय कर्मी अमित मिश्र की मौत के मामले में परिजनों ने मंगलवार को पुलिस लाइन में हंगामा कर राजेपुर थानाध्यक्ष व दरोगा के खिलाफ आरोपियों से मिलीभगत के आरोप लगा। आरोपियों सहित दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रात 12.30 बजे तक कलक्ट्रेट गेट के सामने धरना देकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले में एसपी ने राजेपुर थानाध्यक्ष को हटाने के साथ दरोगा आशुतोष यादव को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय कर्मी की ओर से 27 सितंबर को हुई घटना की तहरीर पर मौत के बाद प्राथमिकी भी दर्ज कर ली।
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