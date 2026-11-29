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जनपद के शीतगृहों में भले ही अभी तक पुराना आलू भरा है, लेकिन सातनपुर मंडी में नए आलू की आवक शुरू हो गई है। इससे अब पुराने आलू के भाव बढ़ने की उम्मीद बेहद कम है। शहर की सातनपुर मंडी में कई जनपदों के किसान आलू लाकर बेचते हैं। हालांकि अगैती फसल का आलू भी जिले में अब तैयार होने लगा है। शनिवार को पहले दिन मंडी में 26 पैकेट (50 किलो) आलू रफीक की आढ़त पर पहुंचा। 651 रुपये पैकेट यानी 1302 रुपये क्विंटल आलू की बिक्री शुरू की गई। हालांकि पिछले वर्षों में 25 नवंबर को हवन-पूजन के साथ मंडी में आलू बिक्री का शुभारंभ किया जाता था। इस बार अभी पूजन नहीं कराया जा सका। मंडी आढ़ती अरविंद राजपूत ने बताया कि आढ़तोंं पर आलू आने लगा है। एक दिसंबर को मुहूर्त के अनुसार सुबह नौ बजे हवन-पूजन कर आलू बिक्री की विधिवत शुरुआत की जाएगी।

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फर्रुखाबाद। शहर की सातनपुर मंडी में शनिवार को नए आलू ने दस्तक दे दी। पहले दिन 26 पैकेटे आलू पहुंचा। 651 रुपये प्रति पैकेट (50 किलो) आलू की बिक्री शुरू हुई।