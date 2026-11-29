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आर्थिक तंगी से परेशान उमेश इमरजेंसी पहुंचे और फार्मासिस्ट शचींद्र द्विवेदी को पूरी बात बताई। उन्होंने बच्ची की हथेली में कट लगाकर सुई निकाल दी। इसके बाद पिता बेटी को खुशी-खुशी घर ले गया। सीएमएस डॉ. जगमोहन शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने पर सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर मामले की जांच कराई जाएगी।

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फर्रुखाबाद। डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल में मरीजों का शोषण नहीं रुक रहा है। पांचाल घाट निवासी उमेश कुमार की सात वर्षीय बेटी नित्या छह दिन पहले घर में खेलते समय गिर गई थी। इस दौरान हथेली में सुई घुसकर टूट गई। शुक्रवार को सर्जन ने जांच और एक्सरे कराया। शनिवार को रिपोर्ट लेकर अस्पताल पहुंचे उमेश से ओटी में एक कर्मचारी ने सुई निकालने के नाम पर 2000 रुपये मांगे। कर्मचारी ने जल्द इलाज न कराने पर हाथ में सड़न होने का डर भी दिखाया।