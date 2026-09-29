फर्रुखाबाद: कायमगंज में डीजीजीआई लखनऊ की कार्रवाई, दो टीमों ने तंबाकू कारोबारियों पर मारा छापा, मचा हड़कंप

फर्रुखाबाद जिले में वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की दो टीमों ने मंगलवार सुबह कायमगंज के रेलवे रोड निवासी तंबाकू कारोबारी मुन्ना अग्रवाल व लोकमन निवासी गौरव गुप्ता के आवास व गोदामों पर छापे मारे हैं। दोनों के यहां टीमें जांच करने में जुटी हैं। इससे अन्य कारोबारियों दहशत का माहौल है।

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