फर्रुखाबाद: कायमगंज में डीजीजीआई लखनऊ की कार्रवाई, दो टीमों ने तंबाकू कारोबारियों पर मारा छापा, मचा हड़कंप

फर्रुखाबाद: कायमगंज में डीजीजीआई लखनऊ की कार्रवाई, दो टीमों ने तंबाकू कारोबारियों पर मारा छापा, मचा हड़कंप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 29 Sep 2026 11:13 AM IST
सार
Farrukhabad News: कायमगंज में मंगलवार सुबह महानिदेशालय वस्तु एवं सेवा कर खुफिया (डीजीजीआई) लखनऊ की दो टीमों ने तंबाकू कारोबारियों पर छापा मारा है। कारोबारियों के ठिकानों पर दस्तावेजों, खरीद-बिक्री और स्टॉक की सघन जांच जारी है।
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विस्तार
फर्रुखाबाद जिले में वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की दो टीमों ने मंगलवार सुबह कायमगंज के रेलवे रोड निवासी तंबाकू कारोबारी मुन्ना अग्रवाल व लोकमन निवासी गौरव गुप्ता के आवास व गोदामों पर छापे मारे हैं। दोनों के यहां टीमें जांच करने में जुटी हैं। इससे अन्य कारोबारियों दहशत का माहौल है।
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