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फर्रुखाबाद: कायमगंज में डीजीजीआई लखनऊ की कार्रवाई, दो टीमों ने तंबाकू कारोबारियों पर मारा छापा, मचा हड़कंप

Tue, 29 Sep 2026 11:13 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 29 Sep 2026 11:13 AM IST
सार

Farrukhabad News: कायमगंज में मंगलवार सुबह महानिदेशालय वस्तु एवं सेवा कर खुफिया (डीजीजीआई) लखनऊ की दो टीमों ने तंबाकू कारोबारियों पर छापा मारा है। कारोबारियों के ठिकानों पर दस्तावेजों, खरीद-बिक्री और स्टॉक की सघन जांच जारी है।

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Farrukhabad DGGI Lucknow takes action in Kaimganj two teams raid tobacco traders
तंबाकू कारोबारियों के यहां डीजीजीआई का छापा - फोटो : amar ujala

विस्तार
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फर्रुखाबाद जिले में वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की दो टीमों ने मंगलवार सुबह कायमगंज के रेलवे रोड निवासी तंबाकू कारोबारी मुन्ना अग्रवाल व लोकमन निवासी गौरव गुप्ता के आवास व गोदामों पर छापे मारे हैं। दोनों के यहां टीमें जांच करने में जुटी हैं। इससे अन्य कारोबारियों दहशत का माहौल है।

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