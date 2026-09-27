Kanpur News: किसान मेले में सात राज्यों से आएंगे किसान

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कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 15 से 17 अक्तूबर को किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को कुलपति डॉ संजीव गुप्ता ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें तय हुआ कि मेले में 200 स्टॉल लगाए जाएंगे। निदेशक प्रसार डॉ. वीके त्रिपाठी ने बताया कि मेले में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर भारत के सात राज्यों से 25 से तीस हजार किसान आएंगे। मीडिया प्रभारी डॉ. खलील खान ने बताया कि किसान मेले में किसानों को औषधीय गुणों, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज सहित अन्य विषयों के बारे में जागरूक किया जाएगा। (ब्यूरो)