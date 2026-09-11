महोबा में अनोखा इंसाफ: फसल सर्वे के नाम पर वसूली, सर्वेयरों को पहनाया चूड़ी-पेटीकोट, जूतों की माला डालकर घुमाया

अन्य किसानों से भी रुपये लिए जाने की शिकायत के बाद ग्रामीणों ने दोनों सर्वेयरों को पकड़ लिया। उधर, एसडीएम चरखारी अवनीश तिवारी ने बताया कि फसल सर्वे के नाम पर रुपये वसूलने की शिकायत मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।







