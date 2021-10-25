Kanpur News: संदिग्ध हालत में चारपाई पर खून से लथपथ मिला किसान

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हिसावा निवासी नंदिनी ने बताया कि पिता अमर सिंह कुशवाहा (40) खेती किसानी करते हैं। जबकि भाई विशाल व प्रभात मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते हैं। वह गांव में पिता व मां रीना के साथ रहती है। बृहस्पतिवार रात आठ बजे के करीब पिता खाना खाने के बाद घर के बाहर चारपाई पर सो गए थे। वहीं, वह घर के अंदर मां के साथ सोई थी। सुबह सात बजे वह पिता को चाय देने गई तो वह बेहोशी की हालत में चारपाई पर खून से लथपथ पड़े मिले। उनके सिर में गहरे घाव थे।आरोप लगाया कि रात में किसी ने पिता के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया है। शोर मचाने पर परिजन व पड़ोसी मौके पर एकत्र हो गए। सूचना पर आई पुलिस ने पिता को इलाज के लिए हैलट कानपुर नगर में भर्ती करवाया है। मंगलपुर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि घटना को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक परिजन की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।