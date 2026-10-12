Kanpur News: दशमलव प्रसार से वास्तविक संख्याओं की पहचान समझाई
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:06 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:06 AM IST
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कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में महान गणितज्ञ प्रो. हरीश चंद्र की 103वीं जयंती पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला ‘हरीश चंद्र की विरासत : गणित एवं भौतिकी का उत्सव’ के दूसरे दिन गणितीय व्याख्यान और श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ।
इसमें विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को गणितीय अवधारणाओं की बारीकियां समझाने के साथ शोध के लिए प्रेरित किया। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रयागराज के प्रोफेसर एवं डीन (प्रशासन) प्रो. आर थंगादुरई ने दशमलव प्रसार के माध्यम से वास्तविक संख्याओं की प्रकृति और उनके बीच अंतर स्पष्ट किया। प्रो. टीएन त्रिवेदी, डॉ. पीएन पाठक ने विचार रखे। ब्यूरो
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इसमें विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को गणितीय अवधारणाओं की बारीकियां समझाने के साथ शोध के लिए प्रेरित किया। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रयागराज के प्रोफेसर एवं डीन (प्रशासन) प्रो. आर थंगादुरई ने दशमलव प्रसार के माध्यम से वास्तविक संख्याओं की प्रकृति और उनके बीच अंतर स्पष्ट किया। प्रो. टीएन त्रिवेदी, डॉ. पीएन पाठक ने विचार रखे। ब्यूरो
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