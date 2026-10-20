Kanpur News: कन्वेंशन सेंटर में पूर्व फौजी किए गए तैनात

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कन्वेंशन सेंटर का मुद्दा एक बार फिर गरमाया जब शनिवार को सोशल मीडिया पर यहां 23 अक्तूबर से प्रदर्शनी लगाए जाने का प्रचार होने लगा। अभी इसे हैंडओवर न करने और प्रदर्शनी के आयोजन की खबर पर सवाल उठने लगे। अगले दिन रविवार सुबह कानपुर स्मार्ट सिटी और इसके संचालन का ठेका लेने वाली कंपनी मेसर्स श्री बाला जी इन्फ्रास्ट्रक्चर के अधिकारी मौके पर पहुंचे। देर रात बिना उद्घाटन कराए कन्वेंशन सेंटर कंपनी को हैंडओवर कर दिया गया।सोमवार को यहां कानपुर स्मार्ट सिटी की ओर से पूर्व फौजियों की तैनाती कर दी गई। एमएचपीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों का आरोप है कि पूर्व फौजियों ने कन्वेंशन सेंटर की सुरक्षा संभालते ही उनके कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। उन्हें अंदर रखे बर्तन, कपड़े तक नहीं निकालने दिया गया। कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के नोडल अफसर आरके तिवारी ने बताया कि रविवार को ही हैंडओवर करने के साथ ही चार पूर्व फौजी तैनात किए गए थे। कंपनी के कर्मचारियों को अपना सामान निकालने का मौका दिया गया, उसके बाद ही इनकी तैनाती की गई। सोमवार को दो और पूर्व फौजी तैनात कर दिए गए हैं।