इटावा: वृद्ध को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, खेत की ओर जाते समय हादसा, इलाज के दौरान तोड़ा दम, जांच में जुटी पुलिस

इटावा जिले में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पूठन सकरौली गांव में गुरुवार रात खेत की ओर शौच के लिए जा रहे वृद्ध को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां उपचार के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

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पूठन सकरौली गांव निवासी मातादीन (65) गुरुवार रात करीब घर से शौच के लिए खेतों की ओर जा रहे थे। वह गांव के पास सड़क किनारे पहुंचे थे। तभी आगरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मातादीन सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी उनके परिजनों को दी।