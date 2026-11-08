Kanpur News: पनकी पावर प्लांट में बिजली उत्पादन 78 से 83 प्रतिशत पहुंचा

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प्रेसवार्ता में महाप्रबंधक विजय बहादुर ने बताया कि प्लांट से निकलने वाली राख और धूल से आसपास के क्षेत्रों को बचाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं। जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग के साथ ईटीपी और एसटीपी पर काम चल रहा है।भविष्य में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का लक्ष्य है, जिसके तहत पानी का पुन: इस्तेमाल और रसायनों की खपत कम की जाएगी। श्रमिकों के लिए सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। बाढ़ प्रबंधन के लिए आईआईटी विशेषज्ञों का सहयोग लिया जा रहा है। इस दौरान रामकुमार और सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट अनुपम त्रिपाठी मौजूद रहे।