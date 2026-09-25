Kanpur News: डेंगू के आठ और स्वाइन फ्लू का एक नया मरीज मिला

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कानपुर। शहर में मौसमी बीमारियों और संक्रामक रोगों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बृहस्पतिवार को शहर में डेंगू के आठ नए मामले सामने आए हैं। स्वाइन फ्लू का भी एक मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। स्क्रब टाइफस का भी एक नया मामला सामने आया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर नोडल अधिकारी डॉ. राजेश सिंह और जिला मलेरिया अधिकारी अरुण कुमार सिंह की अगुवाई में विभागीय टीम ने श्यामनगर, फेथफुलगंज और कैंट क्षेत्रों में मरीजों के आवासों के आसपास एंटी-लार्वा छिड़काव, सोर्स रिडक्शन और फीवर सर्वे की स्थिति का जायजा लिया। संवाद