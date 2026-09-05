Kanpur News: दोगुने हुए प्याज के दाम, हरी सब्जियों के भाव में भी उछाल

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सब्जी कारोबारियों का कहना है कि एक माह के भीतर 30 रुपये बिकने वाला प्याज 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। जबकि एक सप्ताह में लहसुन भी 140 रुपये किलो से बढ़कर 200 से 220 रुपये किलोग्राम के भाव से बिक रहा है। इसी प्रकार हरी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी लोगों के लिए अतिरिक्त बोझ बन गया है। बारिश में मध्यम व मजदूर वर्ग की कमाई वैसे ही प्रभावित रहती है। ऐसे में महंगाई ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।स्टेट बैंक रोड स्थित सब्जी कारोबारी मिराज ने बताया कि बाहर से आने वाले माल का दाम बढ़ा है, ऐसे में फुटकर मूल्य में वृद्धि देखी जा रही है। बारिश का भी असर है। मंडी में हरी सब्जियों का आवक कम हुई है। लोकल सब्जियां भी बहुत कम आ रही हैं। फुटकर सब्जी विक्रेता राजवीर ने बताया कि हम लोग चकरपुर मंडी से ही परवल, टमाटर, गोभी, बैगन आदि ऊंचे दामों पर उठा रहे हैं। इसलिए फुटकर में दाम और बढ़ जा रहा है। अभी आगे भी इनके दाम नीचे आने की कोई संभावना नहीं लग रही है।........................सब्जियों के दाम पर एक नजरसब्जी - पहले दाम - अबपरवल - 80 - 100गोभी - 30 - 40हरीमिर्च - 60- 60प्याज - 30 - 60लहसुन - 140 - 220टमाटर - 20 - 40