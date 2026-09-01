Kanpur News: शिक्षण में किया नवाचार, डॉ. कामायनी को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार

विज्ञापन

डॉ. कामायनी वर्ष 2017 से विद्यालय में सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने शिक्षण को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। वह बच्चों को खेल और योग से जोड़कर उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने के साथ मीना मंच से छात्राओं को जागरूक करती हैं। खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश गुप्ता ने बताया कि शिक्षिका के नवाचारों और बच्चों के विकास के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए उनका चयन राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए किया गया है। सहकर्मी शिक्षक डॉ. अनुराग पांडेय और मोहिनी सिंह ने इस पर खुशी जताई। बताया कि विद्यालय में पांच सितंबर को विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा।शिक्षण के साथ साहित्य साधना, चार पुस्तकें प्रकाशितडॉ. कामायनी शिक्षण के साथ साहित्य के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। एमएससी केमिस्ट्री के साथ हिंदी साहित्य में पीएचडी कर चुकीं डॉ. शर्मा की चार पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य पढ़ने के शौक ने उन्हें लेखन के लिए प्रेरित किया। डॉ. कामायनी अपने पति पंकज शर्मा के साथ काकादेव में रहती हैं। पति ब्लॉक तकनीकी सहायक हैं। बेटी आध्या पीएचडी कर रही हैं और शोधकार्य के सिलसिले में इंग्लैंड गई हैं। बेटा इंजीनियर है। डॉ. कामायनी ने बताया कि साहित्य पढ़ना हमेशा से पसंद रहा और इसी रुचि ने उन्हें लेखन के लिए भी प्रेरित किया।