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शासनादेश के अनुसार, हृदय रोग संस्थान को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में अपना नाम स्वतंत्र रूप से संशोधित कराने की अनापत्ति मिली है। पहले हृदय रोग संस्थान का नाम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के साथ संयुक्त था। इससे प्रवेश और शैक्षणिक कार्य सहयोगात्मक रूप से चलते थे। प्राचार्य डाॅ. संजय काला ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि स्वतंत्र मान्यता से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज को मेडिकल सीटों का भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने पुरानी व्यवस्था के अनुरूप कार्यप्रणाली जारी रखने की बात कही। वहीं, निदेशक डाॅ. राकेश कुमार वर्मा ने कहा कि संस्थान शासनादेश के अनुरूप ही कार्य करेगा।इसी विवाद को सुलझाने के लिए मंगलवार को लखनऊ में उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्राचार्य डाॅ. संजय काला ने मेडिकल कॉलेज के हितों का पक्ष रखा। मेडिकल कॉलेज अधिकारियों ने इंस्टीट्यूट बनने के लिए विधानसभा और कैबिनेट की मंजूरी को आवश्यक बताया। हालांकि, कार्डियोलॉजी के डॉक्टरों ने कहा कि यह मुद्दा विधानसभा और कैबिनेट से पास होकर ही आगे बढ़ा है। आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेई ने बताया कि सुविधाएं और बजट बढ़ाने के लिए एक साल पहले इसे उठाया था।