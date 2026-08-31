कानपुर: डाट नाला निर्माण में आड़े आ रहे जर्जर मकान पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम की कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद रही। जोनल प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि मकान काफी जर्जर था और डाट नाले के निर्माण कार्य में बाधा बन रहा था। उन्होंने बताया कि मकान को गिराने के संबंध में हाईकोर्ट का आदेश भी आया था। इसी आदेश के तहत सोमवार को नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए जर्जर मकान को गिरा दिया।

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