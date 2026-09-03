कानपुर: नई सड़क पर भरभराकर गिरा मकान, चौबे गोला मंदिर के पास बारिश से बढ़ा जर्जर मकानों का खतरा

चौबे गोला मंदिर के पास मकान गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जर्जर मकानों का सर्वे कराने और खतरे वाले मकानों को चिह्नित कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान ऐसे मकानों के आसपास से गुजरने वाले राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।