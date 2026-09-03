फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Dilapidated House Collapses on Nai Sadak Near Chaube Gola Temple Amid Continuous Rain

कानपुर: नई सड़क पर भरभराकर गिरा मकान, चौबे गोला मंदिर के पास बारिश से बढ़ा जर्जर मकानों का खतरा

Thu, 03 Sep 2026 01:44 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Thu, 03 Sep 2026 01:44 PM IST
सार

Kanpur News: लगातार हो रही बारिश के बीच शहर के पुराने और जर्जर मकानों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। नई सड़क पर चौबे गोला मंदिर के पास एक पुराना जर्जर मकान बारिश के बीच भरभराकर गिर गया। मकान गिरने से आसपास रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

विज्ञापन
Dilapidated House Collapses on Nai Sadak Near Chaube Gola Temple Amid Continuous Rain
नई सड़क मकान गिरा - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लगातार बारिश के कारण पुराने मकानों की दीवारों और छतों में सीलन बढ़ने से उनके कमजोर होने का खतरा बना हुआ है। नई सड़क और आसपास के इलाकों में कई पुराने मकान अब भी खड़े हैं, जिन पर बारिश के दौरान खतरा बढ़ जाता है।

विज्ञापन

चौबे गोला मंदिर के पास मकान गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जर्जर मकानों का सर्वे कराने और खतरे वाले मकानों को चिह्नित कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान ऐसे मकानों के आसपास से गुजरने वाले राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed