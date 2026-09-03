कानपुर: नई सड़क पर भरभराकर गिरा मकान, चौबे गोला मंदिर के पास बारिश से बढ़ा जर्जर मकानों का खतरा
Kanpur News: लगातार हो रही बारिश के बीच शहर के पुराने और जर्जर मकानों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। नई सड़क पर चौबे गोला मंदिर के पास एक पुराना जर्जर मकान बारिश के बीच भरभराकर गिर गया। मकान गिरने से आसपास रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
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लगातार बारिश के कारण पुराने मकानों की दीवारों और छतों में सीलन बढ़ने से उनके कमजोर होने का खतरा बना हुआ है। नई सड़क और आसपास के इलाकों में कई पुराने मकान अब भी खड़े हैं, जिन पर बारिश के दौरान खतरा बढ़ जाता है।
चौबे गोला मंदिर के पास मकान गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जर्जर मकानों का सर्वे कराने और खतरे वाले मकानों को चिह्नित कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान ऐसे मकानों के आसपास से गुजरने वाले राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।