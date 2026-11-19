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महाराज ने कहा कि श्रीकृष्ण समस्त कामनाओं से परे हैं। उनकी लीलाएं संयम, भक्ति और आत्मिक पवित्रता का संदेश देती हैं। इसके बाद कंस वध, गोपी-उद्धव संवाद और श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया। विवाह उत्सव का वर्णन सुन पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। इच्छापूर्ति महायज्ञ में यज्ञाचार्य धर्म नंदन , प्रभाकर, कृष्ण मोहिनी शरण, सुनील कृष्ण, दीपक अवस्थी और अंकित ने यज्ञ में आहुतियां दीं। पूनम मिश्रा, देवम मिश्रा, विनीत द्विवेदी, कपिल तिवारी, मीरा पांडेय, गीता शुक्ला, दुर्गेश तिवारी, वंदना मिश्रा आदि मौजूद रहीं। विज्ञापन

महाराज ने कहा कि श्रीकृष्ण समस्त कामनाओं से परे हैं। उनकी लीलाएं संयम, भक्ति और आत्मिक पवित्रता का संदेश देती हैं। इसके बाद कंस वध, गोपी-उद्धव संवाद और श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया। विवाह उत्सव का वर्णन सुन पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। इच्छापूर्ति महायज्ञ में यज्ञाचार्य धर्म नंदन , प्रभाकर, कृष्ण मोहिनी शरण, सुनील कृष्ण, दीपक अवस्थी और अंकित ने यज्ञ में आहुतियां दीं। पूनम मिश्रा, देवम मिश्रा, विनीत द्विवेदी, कपिल तिवारी, मीरा पांडेय, गीता शुक्ला, दुर्गेश तिवारी, वंदना मिश्रा आदि मौजूद रहीं।

कानपुर। नौबस्ता गल्ला मंडी के पहाड़पुर स्थित श्रीनगर में चल रही श्रीमद्भागवत महापुराण कथा एवं इच्छापूर्ति महायज्ञ में बुधवार को कथा वाचक पंडित शिवाकांत महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। महाराज ने ‘मेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के...’‘ रास रचो है रास रचो है...’ और ‘राधे-राधे,राधे-राधे.. ’ जैसे मधुर भजन सुनाए तो श्रद्धालु भक्ति में सराबोर होकर झूमने लगे।