कानपुर: खाना बनाते समय सिलिंडर में लगी आग, ग्रामीणों ने घर से जलता सिलिंडर निकाला; हादसा बचा
Kanpur News: थाना क्षेत्र के ततारपुर गांव में रविवार को खाना बनाते समय अचानक सिलिंडर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। धर्मेंद्र गौतम की पत्नी घर में खाना बना रही थीं, तभी सिलिंडर में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख परिवार के लोग घबरा गए और आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए।
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जलता सिलिंडर घर से बाहर निकाला
आग लगने की जानकारी होते ही ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई। उन्होंने किसी तरह जलते हुए सिलिंडर को घर से बाहर निकाला और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों की कोशिश से कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। इससे आग को घर के अन्य हिस्सों और आसपास फैलने से रोक लिया गया।
फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक बुझ चुकी थी आग
घटना की सूचना मिलने पर 112 पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि, तब तक ग्रामीण आग पर काबू पा चुके थे। चौबेपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और स्थिति का जायजा लिया। सिलिंडर में आग लगने की घटना में परिवार के किसी सदस्य को गंभीर चोट नहीं आई।