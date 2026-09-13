फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Cylinder Catches Fire While Cooking in Chaubepur, Villagers Prevent Major Accident

कानपुर: खाना बनाते समय सिलिंडर में लगी आग, ग्रामीणों ने घर से जलता सिलिंडर निकाला; हादसा बचा

Sun, 13 Sep 2026 03:20 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Sun, 13 Sep 2026 03:20 PM IST
सार

Kanpur News: थाना क्षेत्र के ततारपुर गांव में रविवार को खाना बनाते समय अचानक सिलिंडर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। धर्मेंद्र गौतम की पत्नी घर में खाना बना रही थीं, तभी सिलिंडर में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख परिवार के लोग घबरा गए और आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए।

विज्ञापन
Cylinder Catches Fire While Cooking in Chaubepur, Villagers Prevent Major Accident
खाना बनाते समय सिलिंडर में लगी आग - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जलता सिलिंडर घर से बाहर निकाला

विज्ञापन

आग लगने की जानकारी होते ही ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई। उन्होंने किसी तरह जलते हुए सिलिंडर को घर से बाहर निकाला और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों की कोशिश से कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। इससे आग को घर के अन्य हिस्सों और आसपास फैलने से रोक लिया गया।

फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक बुझ चुकी थी आग

घटना की सूचना मिलने पर 112 पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि, तब तक ग्रामीण आग पर काबू पा चुके थे। चौबेपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और स्थिति का जायजा लिया।  सिलिंडर में आग लगने की घटना में परिवार के किसी सदस्य को गंभीर चोट नहीं आई।

विज्ञापन
विज्ञापन

समय रहते ग्रामीणों की मदद से जलते सिलिंडर को घर से बाहर निकाल लेने से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने घटना की जांच की है। सिलिंडर में आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed