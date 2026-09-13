कानपुर: खाना बनाते समय सिलिंडर में लगी आग, ग्रामीणों ने घर से जलता सिलिंडर निकाला; हादसा बचा

फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक बुझ चुकी थी आग

घटना की सूचना मिलने पर 112 पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि, तब तक ग्रामीण आग पर काबू पा चुके थे। चौबेपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और स्थिति का जायजा लिया। सिलिंडर में आग लगने की घटना में परिवार के किसी सदस्य को गंभीर चोट नहीं आई।