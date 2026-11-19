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विवि परिसर में खेले गए पहले मुकाबले में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 5-1 से हराया। दूसरे मैच में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने गलगोटिया विश्वविद्यालय के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज की। तीसरे मुकाबले में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी ने डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को 3-0 से मात दी। चौथे मुकाबले में मेजबान सीएसजेएमयू ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के खिलाफ दो गोल दागकर 2-0 से मुकाबला अपने नाम किया।आईआईटी कानपुर के मैदान पर पांचवें मैच में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय को 2-1 से हराया। छठवें मैच में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने रोमांचक मुकाबले में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा को 4-3 से शिकस्त दी।सातवें मैच में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के खिलाफ 3-0 से जीत हासिल की। आठवें मुकाबले में सैम हिगिनबॉटम विश्वविद्यालय ने मेडिकैप्स विश्वविद्यालय को 3-1 से पराजित किया। प्रतियोगिता के अगले चरण में 19 नवंबर से क्वालीफाइंग मुकाबले शुरू होंगे। शारीरिक शिक्षा व क्रीड़ा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रभाकर पांडेय, सचिव खेल शुभम हजारिया समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।