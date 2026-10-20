फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   CSA will teach farmers how to use machinery.

Kanpur News: सीएसए सिखाएगा किसानों को यंत्रों का प्रयोग

Tue, 20 Oct 2026 02:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
CSA will teach farmers how to use machinery.
कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि किसानों को बैटरी वाले ट्रैक्टर, ग्रास कटर, थ्रेशर,सोलर पंप आदि का इस्तेमाल सिखाएगा। इससे श्रमिकों की कमी होने से खेती-किसानी के काम में दिक्कत नहीं आएगी। खासतौर पर एक से तीन एकड़ वाले छोटे किसानों को इससे राहत मिलेगी। सीएसए में लगे मेले में किसानों ने इन यंत्रों को पसंद किया है। यंत्रों की खरीद में किसानों को सब्सिडी भी मिल रही है।
विज्ञापन


सीएसए के निदेशक प्रसार डॉ. वीके त्रिपाठी ने बताया कि खरपतवार हटाने, गुड़ाई, बोआई आदि कार्यों के लिए किसानों को श्रमिक लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। बैटरी और सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्र सस्ते पड़ेंगे। केवीके के माध्यम से किसानों को इनके इस्तेमाल का तरीका बताया जाएगा। कृषि यंत्रों को लेकर सीएसए का विकल्प स्टार्टअप के साथ करार हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed