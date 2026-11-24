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आदित्य सचान ने दो साल पहले सिंचाई की आधुनिक तकनीक अपनाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने उद्यान विभाग से संपर्क किया। विभाग ने उनके 15 बीघा खेत का सर्वे किया और एक एस्टीमेट तैयार किया। शासन से उन्हें इस व्यवस्था पर 90 फीसदी अनुदान मिला। इस सिस्टम को लगवाने में आदित्य को महज 15 हजार रुपये खर्च करने पड़े।किसान आदित्य ने बताया कि पिछले वर्ष फव्वारा विधि से सिंचाई करने पर उत्पादन डेढ़ गुना अधिक रहा। गेहूं की फसल में पहला पानी इस विधि से देने पर बेहतर कल्ले निकलते हैं। इससे फसल का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। यह तकनीक आलू और धनिया की फसलों के लिए भी बहुत कारगर है। आदित्य का यह प्रयोग अब क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है।