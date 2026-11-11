कानपुर: स्विच दबाते ही खंभे में उतरा करंट, चपेट में आकर महिला की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, जांच शुरू

कानपुर में नरवल थाना क्षेत्र के अखरी गांव में दीपावली की रात बिजली के खंभे पर लगा स्विच दबाते ही शारदा देवी (45) करंट की चपेट में आ गईं। कटे तार के कारण खंभे में उतरे करंट से वह उससे चिपक गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। काफी देर तक पत्नी के घर न लौटने पर पति विनोद कुमार उन्हें देखने पहुंचे तो खंभे के पास बेसुध पड़ा देखकर चीख पड़े। अखरी गांव निवासी विनोद कुमार किसान हैं।

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परिवार में पत्नी शारदा और तीन बेटे शैलेश, अभिषेक व निलेश हैं। बड़ा बेटा शैलेश निजी कंपनी में नौकरी करता है, जबकि दोनों छोटे बेटे पढ़ाई कर रहे हैं। शैलेश के मुताबिक, रविवार रात घर के बाहर बंधी गाय और भैंस अचानक तेज आवाज में चिल्लाने लगीं। उनकी आवाज सुनकर मां शारदा पशुओं को देखने बाहर निकलीं। वहां अंधेरा होने पर उन्होंने घर के बाहर लगे बिजली के खंभे पर लाइट जलाने के लिए स्विच दबाया।