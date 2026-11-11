कानपुर: सहमति संबंध में रह रही तलाकशुदा महिला की माैत, परिजनों ने ममेरे भाई पर लगाया हत्या का आरोप, जांच शुरू

कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में ममेरे भाई के साथ सहमति संबंध में रह रही तलाकशुदा पूनम उर्फ सुषमा (26) का दिवाली की रात फंदे पर शव लटकता मिला। महिला के परिजन ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। आरोप है कि घटना के बाद से ममेरा भाई फरार है।

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सचेंडी के रामपुर भीमसेन निवासी रंगीलाल ने बताया कि परिवार में पत्नी रामजानकी, तीन बेटे विजय, रवि, विकास और इकलौती बेटी पूनम थी। करीब पांच साल पहले पूनम की शादी कानपुर देहात के बाघपुर ककरदही निवासी राजन से हुई थी। हालांकि, शादी के महीनेभर के भीतर ही दोनों अलग रहने लगे। बाद में उनका तलाक हो गया।